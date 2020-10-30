В Саранске в ДТП погиб 70-летний мужчина

В Саранске произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого погиб 70-летний гражданин.

Происшествие произошло утром 30 октября на Лямбирском шоссе. По предварительной информации, 70-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ, выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Мазда», в результате чего транспортные средства столкнулись.

Полученные водителем ВАЗа телесные повреждения оказались смертельными. Пассажирка данного автомобиля 72-летнего возраста была госпитализирована.

В настоящее время проводится проверка по факту ДТП.

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Источник: гибдд.рф