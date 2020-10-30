Владимир Волков подписал соглашение о сотрудничестве между Самарской областью и Мордовией

Глава Мордовии Владимир Волков в режиме видеосвязи принял участие в расширенном заседании наблюдательного совета Научно-образовательного центра «Инженерия будущего», которое провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Перед началом заседания наблюдательного совета состоялось торжественное подписание соглашений о сотрудничестве между правительствами регионов-инициаторов создания центра.

Глава Мордовии Владимир Волков, подписав документ, поблагодарил всех коллег по данному проекту, в том числе руководителей регионов и ректоров высших учебных заведений, за конструктивную командную работу по созданию научно-образовательного центра, который объединяет научно-технологические и экономические возможности регионов.

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Источник: e-mordovia.ru