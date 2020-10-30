В Мордовии реализуется проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»

В рамках реализации регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» в марте этого года был осуществлен запуск в эксплуатацию фабрики процессов на базе Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарева.

Фабрика процессов представляет собой учебную производственную площадку, на которой участники в реальном производственном процессе получают практический опыт применения инструментов бережливого производства, а также изучают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности предприятия.

В ходе обучения перед командой (12-18 человек) ставится задача, которая встречается на реальном производстве или в организации. Участники группы получают знания в виде коротких тренингов и тут же применяют их на практике.

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Источник: e-mordovia.ru