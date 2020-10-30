В Кочкуровском районе работает передвижная флюорографическая установка

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Кочкуровскую поликлинику поступила передвижная флюорографическая установка.

Медицинские работники и местные жители сразу оценили преимущества новой установки. В случае её использования не требуется подключение к специальному энергоисточнику, а также имеют место комфортные условия обследования и отличное качество снимков.

Передвижная флюорографическая установка работает во всех селах района и в районном центре, с её помощью уже было осмотрено 1217 человек. Это в основном пожилые и маломобильные люди, которым трудно добраться до поликлиники.

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Источник: e-mordovia.ru