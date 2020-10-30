В Рузаевском районе горел строительный вагончик

В Рузаевском районе произошло возгорание строительного вагончика.
Утром 29 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в населенном пункте Красное Сельцо. Загорелся строительный вагончик.
По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.
Огонь повредил строительный вагончик на площади, составляющей 6 квадратных метров.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru