Работники АО «Тепличное» Октябрьского района Саранска завершили уборку овощей

В АО «Тепличное» Октябрьского района Саранска завершилась уборка овощей открытого грунта и картофеля.

В нынешнем году был получен хороший урожай капусты – 2400 тонн (урожайность 857 ц/га). Урожая хватит до начала лета. Потребности жителей Мордовии будут обеспечены.

Также было собрано 710 тонн моркови (урожайность 710 ц/га), 400 тонн свеклы столовой (урожайность 667 ц/га), 800 тонн лука (урожайность 516 ц/га) и 140 тонн кабачков (урожайность 467 ц/га).

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru