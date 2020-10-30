В УФСИН РФ по Мордовии прошло заседание аттестационной комиссии

В УФСИН РФ по Мордовии состоялось очередное заседание аттестационной комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов.

На заседании комиссии были рассмотрены материалы о возможном возникновении конфликта интересов при исполнении должностных обязанностей по предполагаемой для замещения должности.

В отношении одного сотрудника было принято решение, что при исполнении государственным служащим должностных обязанностей личная заинтересованность может привести к конфликту интересов. Комиссией были даны рекомендации по принятию мер к недопущению возникновения конфликта.

По результатам рассмотрения материалов в отношении другого сотрудника комиссией было принято решение отказать в перемещении на вышестоящую должность, так как личная заинтересованность может привести к конфликту интересов.

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Источник: 13.fsin.su