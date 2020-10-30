В Мордовии подозреваемых и обвиняемых готовят к заключению под стражу

Психологом следственного изолятора №1 УФСИН РФ по Мордовии проводится работа по адаптации подозреваемых и обвиняемых к условиям заключения под стражу.

Предварительное заключение под стражу представляет собой первый этап изоляции от общества и критическую ситуацию для любого человека. Особенно тяжело её переживают подозреваемые и обвиняемые, впервые попавшие в изолятор.

Психологом учреждения проводится целенаправленная работа в целях недопущения нарушений установленного порядка содержания под стражей.

Эффективно используется адаптационная программа, особое место в которой отводится работе с ресурсами и ценностями.

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Источник: 13.fsin.su