Жительница Саранска фиктивно прописала в своем доме нескольких иностранцев

В Саранске местная жительница фиктивно прописала в своем доме нескольких граждан Узбекистана и Таджикистана.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в сентябре нынешнего года 63-летняя жительница Саранска фиктивно прописала в принадлежащем ей доме трех граждан Узбекистана 1986, 1993 и 1996 годов рождения, а также двух граждан Таджикистана 1999 года рождения. Иностранцы проживали по другому адресу.

В настоящее время стражами порядка проводится проверка по данному факту.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф