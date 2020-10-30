В Саранске горело сено

В Саранске произошло возгорание сена.

Днём 29 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в посёлке Луховка. Возле дома №95, расположенного по адресу – улица Школьная, загорелось сено.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

Огонь уничтожил 3 тюка сена на площади, составляющей 5 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru