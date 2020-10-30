В Саранске разыскивается мужчина, подозреваемый в краже денег с чужой банковской карты

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов разыскивается гражданин, который подозревается в краже денежных средств с чужой банковской карты.

Утром 26 сентября нынешнего года неизвестный гражданин, находясь в одном из магазинов Саранска, расплатился за продукты найденной банковской картой.

Все, кто владеет какими-либо данными о личности или местонахождении разыскиваемого мужчины, могут сообщить необходимые сведения по следующим телефонным номерам: 8(927)1890830, 8(999)7780258, 29-90-02 или 102.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф