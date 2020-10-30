В Ичалковском районе горел мусорный контейнер

В Ичалковском районе произошло возгорание мусорного контейнера.

Указанное происшествие произошло днём 29 октября на территории села Кемля. Возле дома №10, расположенного по адресу – улица Тимирязева, загорелся мусорный контейнер.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Пламя повредило контейнер на площади 0,6 кв. м., а также уничтожило мусор на площади 2 кв. м.

В настоящее время специалисты выясняют, что стало причиной пожара.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru