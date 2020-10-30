Полицейские изъяли марихуану и коноплю у жителя Ичалковского района

В Ичалковском районе сотрудники правоохранительных органов изъяли марихуану и коноплю у местного жителя.

В ходе обследования подворья и дома 48-летнего ранее судимого жителя села Резоватово стражи порядка обнаружили и изъяли полимерный пакет, три бумажных свертка и контейнер, в которых находились конопля и марихуана общей массой 244 г.

Мужчина заявил, что что нарвал дикорастущее растение в сентябре на одном из заброшенных полей, после чего высушил, измельчил, расфасовал по емкостям и оставил на хранение дома для личного употребления.

В отношении 48-летнего гражданина было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф