Владимир Волков провел совещание по жилищному строительству

Глава Мордовии Владимир Волков провел рабочее совещание по жилищному строительству в республике.

В ходе указанного совещания были рассмотрены планы строительства на ближайшие годы, а также на долгосрочную перспективу. Обсуждались вопросы по возведению жилого комплекса в районе торгового центра «Макс», расположенного в Саранске. Его строительство уже ведется, глава республики высказал ряд замечаний, прежде всего, связанных с архитектурными решениями.

Также рассматривались проекты продолжения жилой застройки в районе улицы Фурманова, стадиона «Мордовия Арена», Северо-Восточного шоссе и парка Ленинского района.

При рассмотрении планируемой застройки Владимир Волков призвал обратить особое внимание на функциональность дворовых территорий, количество парковочных мест, наличие детских и спортивных площадок, а также доступность детских садов и школ.

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Источник: e-mordovia.ru