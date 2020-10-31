Мошенник, представившийся работником банка, ограбил 56-летнего жителя Саранска

В Саранске 56-летний местный житель был ограблен неизвестным мошенником, который представился работником банка.

Некоторое время назад 56-летнему жителю Саранска позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником банка и предложил установить на мобильный телефон специальное приложение, позволяющее защитить счет от мошеннических посягательств. Горожанин принял это предложение. Затем житель Саранска продиктовал незнакомцу данные своей банковской карты и код, полученный в смс-сообщении. После этого мошенник, используя упомянутое приложение, оформил на имя горожанина кредит на сумму 97 тыс. рублей. Затем преступник перевел эти деньги на свой счет.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

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Источник: 13.мвд.рф