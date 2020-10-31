Житель Мордовии подозревается в краже велосипеда

В Мордовии сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который подозревается в краже велосипеда.

Стражами порядка было установлено, что в конце мая нынешнего года 54-летний житель села Мельцаны приехал в село Ельники, чтобы сделать ежемесячную отметку в качестве лица, состоящего под административным надзором. По дороге домой мужчина обратил внимание на оставленный без присмотра возле частного дома велосипед. Гражданин похитил двухколесное транспортное средство. Со временем велосипед был изъят по месту жительства подозреваемого.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф