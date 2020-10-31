Житель Лямбирского района стал жертвой неизвестного мошенника

В Лямбирском районе местный житель был обманут мошенником, который представился сотрудником банка.

Несколько дней назад 29-летнему жителю указанного района позвонил неизвестный гражданин, который заявил, что он является сотрудником банка, а после этого сообщил, что некие мошенники пытаются похитить денежные средства со счета парня. Затем якобы работник финансового учреждения рассказал, что молодому человеку нужно срочно скачать и установить на свой мобильный телефон программу удаленного доступа, а также продиктовать коды, полученные в смс-сообщениях. Необходимость данных действий мошенник объяснил защитой денежных средств. Парень выполнил все предписания.

Мошенник, воспользовавшись программой удаленного доступа, оформил на пострадавшего кредитную карту с лимитом более 1 млн рублей. Затем преступник похитил с данной карты 989 тыс. рублей.

Представители правоохранительных органов возбудили уголовное дело по данному факту.

Также читайте о том, что житель Мордовии подозревается в краже велосипеда.

Источник: 13.мвд.рф