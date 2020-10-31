В Мордовии сотрудниками правоохранительных органов разыскивается пропавшая без вести жительница Рузаевки.

Щербакова Людмила Викторовна 1964 года рождения, являющаяся уроженкой Горяйновки и жительницей Рузаевки, пропала без вести в начале 2016 года. За несколько лет женщина ни разу не вышла на связь с родными и близкими.

Все, кто владеет какими-либо сведениями о местонахождении разыскиваемой гражданки, могут сообщить необходимые данные по следующим телефонным номерам: 8(8342) 29-77-88, 29-77-61 или 102.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф