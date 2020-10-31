Жителя Саранска осудили за кражу спиртного и сигарет из кафе

В Саранске суд вынес приговор в отношении безработного местного жителя, обвиняемого в краже алкогольных напитков и сигарет из кафе.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в начале июня нынешнего года 51-летний безработный житель Саранска ранним утром через приоткрытое окно проник в кафе, расположенное в посёлке Ялга, и похитил оттуда сигареты и спиртные напитки. Сумма ущерба составила более 8 тыс. рублей.

Решением суда в отношении преступника была избрана мера наказания в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно.

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Источник: 13.мвд.рф