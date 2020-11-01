В Саранске разыскиваются парни, подозреваемые в краже наушников

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов разыскиваются два гражданина, которые подозреваются в краже товара из магазина бытовой техники.

Из магазина бытовой техники, расположенного по адресу – улица Энгельса, 29 сентября два неизвестных гражданина похитили три пары наушников, общая стоимость которых составляет 7150 рублей.

Один из предполагаемых преступников был одет в темную куртку с капюшоном, джинсы синего цвета, темные кроссовки. На спине парня был темный рюкзак. Второй подозреваемый был одет в темный спортивный костюм с полосой на груди белого цвета, темную куртку с капюшоном с подкладкой ярко-красного цвета и темные кроссовки с подошвой белого цвета.

Все, кто владеет какими-либо сведениями о личностях и местонахождении разыскиваемых граждан, могут сообщить необходимую информацию по следующим телефонным номерам: 8(8342)29-90-02 или 102.

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Источник: 13.мвд.рф