Житель Мордовии, имеющий алкогольную зависимость, был лишен водительского удостоверения

В Большеигнатовском районе был лишен водительского удостоверения местный житель, который имеет алкогольную зависимость.

Сотрудниками прокуратуры указанного района был выявлен факт наличия водительского удостоверения у местного жителя, страдающего синдромом зависимости от алкоголя.

Прокурором района в суд было направлено административное исковое заявление о прекращении действия водительского удостоверения упомянутого гражданина, состоящего на учете у врача-нарколога.

Ичалковский районный суд по результатам рассмотрения удовлетворил иск прокурора в полном объеме.

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Источник: epp.genproc.gov.ru