В Старошайговском районе горела баня

В Старошайговском районе произошло возгорание бани.
В ночь на 1 ноября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в населенном пункте Кулдым. Возле дома №30, расположенного по адресу – улица Чапаева, загорелась баня. Огонь серьезно повредил постройку.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.
Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru