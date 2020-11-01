В Саранске полицейские изъяли синтетические наркотики у безработного мужчины

В Саранске сотрудники правоохранительных органов изъяли синтетические наркотики у безработного гражданина.

На автозаправочной станции, расположенной на территории Октябрьского района города, стражами порядка был задержан 35-летний безработный гражданин, в ходе личного досмотра которого были обнаружены и изъяты синтетические наркотики массой 1,91 г.

Мужчина заявил, что приобрел запрещенное вещество на одном из сайтов для личного потребления.

В отношении 35-летнего гражданина было возбуждено уголовное дело.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф