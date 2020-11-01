В Саранске горел мусор

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание мусора.

Указанное происшествие произошло утром 31 октября на территории Ленинского района города. Возле дома №61, расположенного по адресу – улица Попова, загорелся мусор в пластиковом контейнере.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

Пламя уничтожило мусор в контейнере на площади 1 кв. м.

В настоящее время специалисты выясняют, что стало причиной пожара.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru