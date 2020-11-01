В Саранске доставщик суши стал жертвой мошенника

В Саранске доставщик суши был обманут неизвестным мошенником.

Некоторое время назад доставщик суши привез заказ по указанному клиентом адресу, но в назначенном месте никого не было. В кратчайшие сроки упомянутый клиент связался с пострадавшим и сообщил, что ему пришлось срочно отправиться на работу, а затем попросил привезти еду по новому адресу. Кроме того, клиент попросил доставщика пополнить счет на 3500 рублей и купить коробку конфет якобы в качестве подарка девушке по случаю её дня рождения. Мошенник заявил, что у него не хватает времени для совершения данных действий. Доставщик выполнил все просьбы, после чего клиент перестал выходить на связь.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф