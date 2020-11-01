Ранее судимый житель Саранска подозревается в угоне автомобиля своего работодателя

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении ранее судимого местного жителя, который подозревается в угоне автомобиля своего работодателя.

В августе нынешнего года 33-летний житель Саранска, который в 2011 году был осужден за грабеж, распивал спиртные напитки в доме своего работодателя. В определенный момент владелец жилья уснул. Воспользовавшись данным обстоятельством, житель Саранска похитил ключи от автомобиля работодателя. Подозреваемый угнал машину. На следующий день горожанин позвонил пострадавшему и рассказал, где находится транспортное средство. Последний не стал сообщать о случившемся в полицию, поскольку понимал, что к угону могут быть причастные его работники, а устраивать им неприятности в виде проблем с законом он не хотел.

Стражи порядка узнали о преступлении в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Подозреваемый полностью признал свою вину.

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Источник: 13.мвд.рф