В Инсаре горели дрова

В Инсаре произошло возгорание дров.

Вечером 31 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Заречной. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что в хозяйственной постройке, расположенной возле дома №26, горят дрова.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

Огонь повредил дрова в хозяйственной постройке на площади 0,5 кв. м.

Причина пожара устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru