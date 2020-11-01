В Инсаре горели дрова

В Инсаре произошло возгорание дров.
Вечером 31 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Заречной. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что в хозяйственной постройке, расположенной возле дома №26, горят дрова.
По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.
Огонь повредил дрова в хозяйственной постройке на площади 0,5 кв. м.
Причина пожара устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru