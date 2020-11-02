В Атюрьевском районе во время пожара погиб мужчина

В Атюрьевском районе произошел пожар, в результате которого погиб мужчина.

Происшествие произошло в ночь на 1 ноября в населенном пункте Курташки. На улице Центральной загорелся жилой дом №73. Сотрудник МЧС, проживающий в упомянутом населенном пункте, проснулся из-за резких звуков. Выйдя на улицу, представитель ведомства заметил вспышки пламени на расстоянии 1,5-2 километра, после чего вызвал пожарных.

К моменту приезда пожарных имело место горение открытого пламени на всей площади жилого дома.

В результате пожара погиб владелец жилья 1979 года рождения.

Пламя уничтожило жилой дом на площади 77 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru