В Атюрьевском районе во время пожара погиб мужчина

В Атюрьевском районе произошел пожар, в результате которого погиб мужчина.
Происшествие произошло в ночь на 1 ноября в населенном пункте Курташки. На улице Центральной загорелся жилой дом №73. Сотрудник МЧС, проживающий в упомянутом населенном пункте, проснулся из-за резких звуков. Выйдя на улицу, представитель ведомства заметил вспышки пламени на расстоянии 1,5-2 километра, после чего вызвал пожарных.
К моменту приезда пожарных имело место горение открытого пламени на всей площади жилого дома.
В результате пожара погиб владелец жилья 1979 года рождения.
Пламя уничтожило жилой дом на площади 77 квадратных метров.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru