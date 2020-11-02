В Саранске продолжаются рейды по проверке соблюдения масочно-перчаточного режима

В Саранске продолжаются рейды по проверке соблюдения масочно-перчаточного и установленного режима работы объектов торговли и общепита.

В период с 26 октября по 1 ноября в городе было обследовано 409 объектов, в том числе рынок, несколько сотен магазинов, более 20 точек общепита, а также более 50 парикмахерских.

Практически на всех объектах к введенным ограничениям организации потребительского рынка отнеслись ответственно.

С 28 октября на 7 предприятиях торговли были установлены факты невыполнения рассматриваемых требований, выразившиеся в отсутствии бактерицидных установок для обеззараживания воздуха помещений и рециркулятов воздуха, отсутствии проведения термометрии персонала, журнала регистрации и графика уборки помещений. Кроме того, не было ни бесплатных, ни платных масок и перчаток для посетителей.

Также в период с 29 октября по 2 ноября был проведен ночной рейд по соблюдению режима работы до 23:00. Было обследовано более 100 предприятий общественного питания (рестораны, кафе, бары, закусочные).

Мэр Саранска Пётр Тултаев заявил, что рейды по соблюдению профилактических мер необходимо продолжать.

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Источник: adm-saransk.ru