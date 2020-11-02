В Теньгушевском районе в результате ДТП погиб 33-летний мужчина

В Теньгушевском районе произошло ДТП, в результате которого погиб 33-летний гражданин.

Происшествие произошло в ночь на 1 ноября на 12-м километре дороги, пролегающей между населенными пунктами Мельсетьево, Шокша и магистралью, соединяющей сёла Теньгушево и Куликово. По предварительной информации, 33-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Киа-Рио», по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

От полученных телесных повреждений автомобилист скончался на месте происшествия. Пассажир иномарки 30-летнего возраста был госпитализирован.

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Источник: гибдд.рф