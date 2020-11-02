В Саранске водитель иномарки сбил велосипедиста

В Саранске велосипедист был сбит иномаркой.

ДТП произошло утром 1 ноября на территории села Макаровка. На улице Нагорной 59-летний водитель автомобиля марки «Лифан» совершил наезд на 54-летнего велосипедиста, который двигался по краю проезжей части в попутном направлении и начал поворачивать налево.

Пострадавший доставлялся в одну из больниц Саранска. После оказания необходимой медицинской помощи велосипедист был отпущен домой.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф