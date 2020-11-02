В Темниковском районе ДТП унесло жизнь 42-летнего мужчины

В Темниковском районе произошло ДТП, в результате которого погиб 42-летний автомобилист.

Происшествие произошло днём 31 октября на 39-м километре дороги, соединяющей Ковылкино, Краснослободск, Ельники, Первомайск, Пурдошки, Жегалово и Темников. По предварительной информации, 42-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки SsangYong Kyron, в определенный момент движения потерял контроль над управлением, что спровоцировало съезд транспортного средства с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием.

Водитель иномарки был госпитализирован в районную больницу. В медицинском учреждении мужчина скончался.

Ранее сообщалось о том, что в Теньгушевском районе в результате ДТП погиб 33-летний мужчина.

Источник: гибдд.рф