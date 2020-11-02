В Саранске пьяный водитель кроссовера врезался в грузовик

В Саранске произошло ДТП с участием кроссовера и грузового автомобиля.

Происшествие произошло вечером 30 октября на территории Ленинского района города. Возле дома №75, расположенного по адресу – улица Ульянова, 50-летний гражданин, находившийся за рулем кроссовера марки «Шевроле», не рассчитав безопасную дистанцию, врезался в двигавшийся впереди грузовой автомобиль марки «Урал».

Водитель кроссовера доставлялся в одну из больниц города, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. Выяснилось, что автомобилист в момент ДТП пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

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Источник: гибдд.рф