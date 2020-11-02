В Саранске водитель легковушки сбил женщину

В Саранске женщина попала под колёса легкового автомобиля.

ДТП произошло вечером 30 октября на улице Коммунистической. По предварительной информации, 59-летняя гражданка пересекала проезжую часть в месте, которое не является предусмотренным для этого. В этот момент на женщину совершил наезд легковой автомобиль марки ВАЗ-2105, за рулем которого находился 27-летний парень.

Пострадавшая была госпитализирована в одну из больниц Саранска.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф