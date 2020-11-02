В Саранске 59-летняя женщина пострадала в результате падения в салоне троллейбуса

В Саранске женщина пострадала вследствие падения в салоне троллейбуса.

Указанный инцидент произошел днём 30 октября на территории Ленинского района города. По предварительной информации, 22-летний гражданин, находившийся за рулем троллейбуса, проезжая мимо дома №87, расположенного по адресу – улица Ульянова, резко затормозил. В этот момент в салоне транспортного средства упала 59-летняя пассажирка.

Пострадавшая была госпитализирована в одну из больниц города.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф