В Саранске иномарка сбила пешехода-нарушителя

В Саранске 69-летний мужчина попал под колёса иномарки.

Происшествие произошло днём 30 октября в посёлке Зыково. На улице Советской 38-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля марки «Фольксваген-Поло», совершила наезд на 69-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода.

Пострадавший доставлялся в одну из больниц Саранска. После оказания необходимой медицинской помощи мужчина был отпущен домой.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф