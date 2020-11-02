В Саранске в ДТП пострадала 71-летняя пенсионерка

В Саранске произошло ДТП с участием автомобиля и автобуса, в результате которого пострадала пенсионерка.

Происшествие произошло утром 30 октября на улице Коммунистической. По предварительной информации, 70-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Шевроле-Нива», совершая левый поворот на перекрестке, не предоставил преимущество в движении автобусу марки МАЗ, в результате чего транспортные средства столкнулись.

Пострадала 71-летняя пассажирка автобуса. Пенсионерка доставлялась в больницу, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

В отношении водителя «Шевроле-Нивы» был составлен административный материал.

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Источник: гибдд.рф