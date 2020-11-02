В Саранске в ДТП пострадал 6-летний ребенок

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадал 6-летний ребенок.

Происшествие произошло днём 30 октября на улице А. Невского. По предварительной информации, 21-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Хендай-Акцент», не рассчитав безопасную дистанцию, врезался в двигавшийся впереди автомобиль марки «Киа-Рио». После этого второе транспортное средство отбросило на остановившийся перед пешеходным переходом автомобиль марки «Лада-Приора».

Пострадал 6-летний пассажир «Лады». Ребенок доставлялся в одну из больниц Саранска, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф