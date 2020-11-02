В Мордовии продлили осенние школьные каникулы

В Мордовии был продлен срок осенних школьных каникул.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания оперативного штаба Мордовии, которое прошло в Саранске.

Осенние школьные каникулы на территории республики были продлены на 5 и 6 ноября.

Школьники в Мордовии вернутся за парты 9 ноября, если не будут приняты какие-либо нововведения по поводу срока каникул.

Также читайте о том, что в Саранске в настоящее время продолжается мониторинг соблюдения масочно-перчаточного режима в общественном транспорте. С конца мая в городе было проверено 21747 единиц общественного транспорта.

Источник: vsar.ru