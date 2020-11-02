В Чамзинке был задержан пьяный автомобилист

В Чамзинке сотрудниками Госавтоинспекции был задержан пьяный водитель легкового автомобиля.

Поздним вечером 31 октября возле дома №31, расположенного по адресу – улица Первомайская, сотрудниками ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Чамзинский» был остановлен легковой автомобиль марки ВАЗ-211440. За рулем транспортного средства находился 32-летний гражданин, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее указанный автомобилист уже привлекался к ответственности по причине аналогичного нарушения.

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Источник: гибдд.рф