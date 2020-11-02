Полицейские изъяли синтетические наркотики у жителя Краснослободска

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов изъяли синтетические наркотики у жителя Краснослободска.

В Рузаевке стражи порядка возле дома, расположенного по адресу – улица Переходная, задержали 41-летнего ранее судимого жителя Краснослободска, в ходе личного досмотра которого были обнаружены и изъяты синтетические наркотики массой 1,31 г.

Мужчина заявил, что приобрел запрещенное вещество на одном из сайтов для собственного употребления.

В отношении жителя Краснослободска было возбуждено уголовное дело.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф