Полицейские изъяли синтетические наркотики у жителя Краснослободска

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов изъяли синтетические наркотики у жителя Краснослободска.
В Рузаевке стражи порядка возле дома, расположенного по адресу – улица Переходная, задержали 41-летнего ранее судимого жителя Краснослободска, в ходе личного досмотра которого были обнаружены и изъяты синтетические наркотики массой 1,31 г.
Мужчина заявил, что приобрел запрещенное вещество на одном из сайтов для собственного употребления.
В отношении жителя Краснослободска было возбуждено уголовное дело.
По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.
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Источник: 13.мвд.рф