Жительница Саранска фиктивно прописала в своем доме нескольких граждан Таджикистана

В Саранске местная жительница фиктивно прописала в своем доме нескольких иностранцев.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в мае нынешнего года 62-летняя жительница посёлка Ялга фиктивно зарегистрировала в принадлежащем ей доме трех граждан Таджикистана 1977, 1984 и 1990 годов рождения, которые фактически проживали по другому адресу.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы Саранска.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф