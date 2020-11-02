В одной из колоний Мордовии прошел конкурс православной живописи «Явление»

В исправительной колонии №14 УФСИН РФ по Мордовии в рамках функционирования кружка изобразительного творчества прошел конкурс православной живописи под названием «Явление».

По результатам конкурса были отобраны три художественных произведения по номинациям, среди которых «Православный исторический портрет и православный образ нашего современника», «Купола - как символ православной церкви», «Религия в жизни осужденных».

Целью работы кружка изобразительного творчества является организация разумного досуга осужденных, привлечение их к общественно полезной деятельности, стимулирование инициативы и самостоятельности, развитие индивидуальных интересов и способностей.

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Источник: 13.fsin.su