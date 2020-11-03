Житель Рузаевки во время ссоры до смерти избил знакомого

В Рузаевке сотрудниками правоохранительных органов был задержан местный житель, который до смерти избил своего знакомого.

Несколько дней назад в одной из квартир жилого дома, расположенного по адресу – улица Кутузова, два жителя Рузаевки 33- и 39-летнего возраста распивали спиртные напитки. В определенный момент мужчины вышли на лестничную площадку, где между ними вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений младший участник конфликта жестоко избил оппонента, а затем ушел к себе домой. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался.

В отношении 33-летнего жителя Рузаевки было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф