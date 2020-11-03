В Ичалковском районе в ДТП пострадал 32-летний мужчина

В Ичалковском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 32-летний мужчина.

Указанное происшествие произошло вечером 2 ноября на территории населенного пункта Кемля. По предварительной информации, 32-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-21150, во время движения по улице Советской по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого врезалось в дерево.

Автомобилист получил телесные повреждения. Мужчина был госпитализирован.

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Источник: гибдд.рф