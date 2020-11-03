В Мордовии аграрии собрали рекордный урожай зерна и зернобобовых культур, составляющий 1,7 млн тонн.

Средняя урожайность составила 36,7 ц/га. Стоит отметить, что в нынешнем году на территории республики было собрано на 350 тыс. тонн зерна больше, чем в 2019 году.

Достижение указанных результатов стало возможным благодаря активному применению передовых технологий и современной техники.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru