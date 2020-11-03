Мордовия получит деньги на обеспечение лекарствами амбулаторных больных COVID-19

Мордовии будут выделены денежные средства на обеспечение лекарствами амбулаторных больных COVID-19.

Правительство России из резервного фонда выделит республике денежные средства в сумме 29,73 млн рублей на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусной инфекцией. Расчет проводился с учетом количества жителей.

Речь идет тех о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения.

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Источник: e-mordovia.ru