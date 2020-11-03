В колониях Мордовии были предотвращены попытки доставки запрещенных предметов

В исправительных учреждениях УФСИН РФ по Мордовии были предотвращены попытки доставки запрещенных предметов.

Сотрудниками исправительной колонии №1 на прилегающей к учреждению территории был обнаружен и изъят сверток, в котором находился мобильный телефон.

В исправительной колонии №17 во время проведения обследования контрольно-следовой полосы на участке внутренней запретной зоны сотрудниками учреждения были обнаружены и изъяты четыре свертка, в которых находились четыре мобильных телефона.

Сотрудниками упомянутого учреждения при досмотре передачи, поступившей для осужденного к 14 с половиной годам лишения свободы, были обнаружены и изъяты две сим-карты, спрятанные в рулоне туалетной бумаги.

Кроме того, сотрудниками ИК-17 при осмотре прилегающей к колонии территории был обнаружен и изъят сверток, в котором находились семь мобильных телефонов и три сим-карты.

В настоящее время проводятся проверки по данным фактам.

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Источник: 13.fsin.su