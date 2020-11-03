В одной из колоний Мордовии прошел фестиваль «Образ на Хэллоуин»

В исправительной колонии №13 УФСИН РФ по Мордовии прошел фестиваль под названием «Образ на Хэллоуин».

В отрядных звеньях осужденные женщины подготовили несколько образов, а также неизменный атрибут упомянутого праздника - тыкву. Несмотря на весьма специфический грим, образы в целом получились яркими, неподражаемыми и запоминающимися.

Целью данного мероприятия было ознакомление осужденных женщин с традициями других народов, особенностями празднования Дня всех святых.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su