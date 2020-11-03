В Саранске был задержан мужчина, который находится в розыске

В Саранске сотрудниками Росгвардии был задержан мужчина, который находится в розыске.

Несколько дней назад на территории Октябрьского района города наряд вневедомственной охраны Росгвардии, патрулируя улицы, обратил внимание на мужчину с признаками алкогольного опьянения, который, заметив служебное транспортное средство, резко сменил направление движения.

Указанный гражданин был задержан. Им оказался 40-летний житель Саранска. Выяснилось, что мужчина находится в розыске за уклонение от уплаты алиментов.

Для дальнейшего разбирательства задержанный был передан сотрудникам полиции.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia